Армия России оставляет за собой полное право на симметричный ответ в связи с продолжающимися украинскими ударами по энергообъектам.
Об этом сказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Она отмечает, что несмотря на инициированную Вашингтоном договорённость о ненанесении ударов по энергетической инфраструктуре, которую Банковая, казалось бы, официально поддержала, вероломные удары киевского режима по территории РФ продолжаются.
Так, 19 марта в Краснодарском крае под удар попала нефтебаза, 21 марта — ГИС "Суджа" в Курском приграничье. Кроме того, зафиксированы варварские случаи сознательного направления БПЛА на жилые дома и соцучреждения.
Подобными выходками киевская власть вновь демонстрирует абсолютную недоговороспособность и отсутствие стремления к миру. В ход Киевом опять пущены провокации, чтобы сорвать переговорный процесс.
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