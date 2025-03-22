Россия оставляет за собой право на симметричный ответ по энергообъектам Украины

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Армия России оставляет за собой полное право на симметричный ответ в связи с продолжающимися украинскими ударами по энергообъектам.

Фото: kaareif.livejournal.com is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license Взрыв и пожар

Об этом сказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Она отмечает, что несмотря на инициированную Вашингтоном договорённость о ненанесении ударов по энергетической инфраструктуре, которую Банковая, казалось бы, официально поддержала, вероломные удары киевского режима по территории РФ продолжаются.

Так, 19 марта в Краснодарском крае под удар попала нефтебаза, 21 марта — ГИС "Суджа" в Курском приграничье. Кроме того, зафиксированы варварские случаи сознательного направления БПЛА на жилые дома и соцучреждения.

Подобными выходками киевская власть вновь демонстрирует абсолютную недоговороспособность и отсутствие стремления к миру. В ход Киевом опять пущены провокации, чтобы сорвать переговорный процесс.