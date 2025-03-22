Страшный удар. Предательство Трампа потрясло американских наёмников ВСУ

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Смена риторики Вашингтона была настоящим ударом для наёмников из США, воюющих на Украине

Фото: defenseimagery.mil by Spc. Brandon Bolick, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ шеврон сша

Об этом сообщает The Times.

Иностранные боевики ВСУ считали, что стоят на защите западных ценностей, а теперь они пребывают в шоке: Трамп якобы предал их.

Издание опросило боевиков, и те заявили, что на Украине они стоят на стороне правды и приносят высшую жертву во имя свободы. Теперь они потрясены сближением Кремля и Белого дома.

"Это влияет на моральный дух, это стало самым большим разочарованием", — сетуют наёмники.

Бои с армией России превратились в настоящую катастрофу. Им приходится отступать с гигантскими потерями. Каждый хотел бы, чтобы война немедленно прекратилась, признаёт автор статьи.