Смена риторики Вашингтона была настоящим ударом для наёмников из США, воюющих на Украине
Об этом сообщает The Times.
Иностранные боевики ВСУ считали, что стоят на защите западных ценностей, а теперь они пребывают в шоке: Трамп якобы предал их.
Издание опросило боевиков, и те заявили, что на Украине они стоят на стороне правды и приносят высшую жертву во имя свободы. Теперь они потрясены сближением Кремля и Белого дома.
"Это влияет на моральный дух, это стало самым большим разочарованием", — сетуют наёмники.
Бои с армией России превратились в настоящую катастрофу. Им приходится отступать с гигантскими потерями. Каждый хотел бы, чтобы война немедленно прекратилась, признаёт автор статьи.
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