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Страшный удар. Предательство Трампа потрясло американских наёмников ВСУ

0:51
Силовые структуры » Военные новости

Смена риторики Вашингтона была настоящим ударом для наёмников из США, воюющих на Украине

шеврон сша
Фото: defenseimagery.mil by Spc. Brandon Bolick, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
шеврон сша

Об этом сообщает The Times.

Иностранные боевики ВСУ считали, что стоят на защите западных ценностей, а теперь они пребывают в шоке: Трамп якобы предал их.

Издание опросило боевиков, и те заявили, что на Украине они стоят на стороне правды и приносят высшую жертву во имя свободы. Теперь они потрясены сближением Кремля и Белого дома.

"Это влияет на моральный дух, это стало самым большим разочарованием", — сетуют наёмники.

Бои с армией России превратились в настоящую катастрофу. Им приходится отступать с гигантскими потерями. Каждый хотел бы, чтобы война немедленно прекратилась, признаёт автор статьи.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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