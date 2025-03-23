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Открытие, изменившее представление об эволюции человека

2:44
Силовые структуры

Долгое время считалось, что эволюция человека шла по прямой линии, без отклонений от "основного" генетического ствола. Однако новые данные о генетической истории человечества показывают, что реальность была куда сложнее.

Первобытный человек
Фото: Freepik
Первобытный человек

Исследователи из Кембриджского университета обнаружили, что около 1,5 млн лет назад популяции древних людей пережили масштабное разделение, которое завершилось лишь около 300 000 лет назад повторным слиянием.

Как отмечает генетик Тревор Казънс, ведущий автор работы, опубликованной в Nature Genetics, генетические анализы современных людей указывают на то, что одна из этих групп оставила более сильный след в нашей ДНК, чем другая. "Вопрос о происхождении человека всегда волновал человечество, — подчеркивает ученый, — но реальность эволюции гораздо сложнее, чем предполагалось".

Традиционная модель эволюции изображает виды как ветви на дереве, где каждая ветка разделяется и больше не пересекается. Однако в случае с людьми, по мнению Казънса, картина иная: популяции могли временно разделяться и снова сливаться, сохраняя генетический обмен. "Подобные процессы, вероятно, играли ключевую роль в формировании многих животных видов", — добавляет он.

Команда Казънса, включая генетиков Айвина Скалы и Ричарда Дурбина, проанализировала данные проектов "1000 геномов" и "Разнообразие генома человека". Результаты показали, что современные люди происходят из двух групп, которые разделились около 1,5 млн лет назад. Одна из них пережила демографический кризис: численность сократилась до критического уровня и оставалась низкой почти миллион лет.

"Эта группа, несмотря на проблемы, оказалась основой для 80% современного человеческого генома, а также является предком неандертальцев и денисовцев", — отмечает Скалы. Вторая группа, составляющая оставшиеся 20%, внесла в нашу ДНК гены, связанные с развитием мозга и нервных процессов.

Исследование также подтверждает, что неандертальские гены встречаются в ДНК современных людей неафриканского происхождения (около 2%), что указывает на их прошлые взаимодействия. "Мысль о четких эволюционных линиях слишком упрощена", — заключает Казънс.

Работа открывает новый взгляд на эволюцию человека, подчеркивая, что наш путь к сегодняшнему виду был запутанным, с периодами разделения и объединения, а не линейным процессом.

Уточнения

Дезоксирибонуклеи́новая кислота́ (ДНК) — макромолекула (одна из трёх основных, две другие — РНК и белки), обеспечивающая хранение, передачу из поколения в поколение и реализацию генетической программы развития и функционирования организмов.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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