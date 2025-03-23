Сырский доложил Зеленскому о катастрофических потерях в Курской области

Главком ВСУ Александр Сырский доложил Владимиру Зеленскому о больших потерях в Курской области.
Особенно большие потери были, когда боевики отходили с позиций, когда много националистов попало в котлы и вынуждены были сдаваться, сообщает украинский портал "Резидент".
До тысячи военнослужащих армии Украины могут находиться на данный момент в плену у ВС РФ, точных цифр пока нет, поскольку приказа на отход ВСУ не было, а их командиры утратили связь со своими подразделениями.
На территории РФ постоянно находилось 9 бригад, численность солдат армии Украины превышала 10 тыс. "штыков", но отступить в Сумскую область смогли лишь три тысячи.
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