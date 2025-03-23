Российская армия продолжает продвигаться вглубь Сумской области.
Тульские десантники ВС РФ продавливают оборону националистов в населённом пункте Басовка, бандеровцы сохраняют присутствие лишь в южной части посёлка, сообщает портал "Дневник десантника".
Западный фланг населённика на левом берегу реки Локни освобождён и зачищен. Также русские воины наносят удары и по резервам ВСУ, которые прибывают к приграничью. В районе села Журавка пока без изменений.
Напомним, Сумская область является мощным логистическим узлом ВСУ на северном фронте.
Китай пересматривает свою стратегию в автоиндустрии, переходя от электромобилей к гибридам, чтобы адаптироваться к новым рыночным условиям.