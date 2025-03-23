Сумская Народная Республика? Армия России продолжает наступление на Сумы

Российская армия продолжает продвигаться вглубь Сумской области.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Бойцы армии РФ

Тульские десантники ВС РФ продавливают оборону националистов в населённом пункте Басовка, бандеровцы сохраняют присутствие лишь в южной части посёлка, сообщает портал "Дневник десантника".

Западный фланг населённика на левом берегу реки Локни освобождён и зачищен. Также русские воины наносят удары и по резервам ВСУ, которые прибывают к приграничью. В районе села Журавка пока без изменений.

Напомним, Сумская область является мощным логистическим узлом ВСУ на северном фронте.