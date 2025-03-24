Киев готовит контрнаступ сразу на нескольких направлениях в день начала перемирия

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Генштаб ВСУ прорабатывает в самое ближайшее время контрнаступление сразу на нескольких направлениях.

Фото: commons.wikimedia.org by Ministry of Defense of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ ВСУ

Как сообщает Telegram-канал Condottiero, зоны концентрации сил и средств Вооружённых сил Украины находятся на южной и северной части страны.

Для наполнения оперативных резервов, так же будут задействованы нацгвардия, тцкшники и полиция. Их будут снимать с городов, отправляя на наполнение второго эшелона оперативных резервов.

Кстати, всё сильнее обсуждается дата наступления - 11 апреля, как старт по общему перемирию. Вряд ли Генштаб РФ верит Киеву. Не верит в него и главком ВСУ Александр Сырский, который готовит прорыв ещё на одном направлении, северном.