Киев готовит контрнаступ сразу на нескольких направлениях в день начала перемирия

Генштаб ВСУ прорабатывает в самое ближайшее время контрнаступление сразу на нескольких направлениях.
Как сообщает Telegram-канал Condottiero, зоны концентрации сил и средств Вооружённых сил Украины находятся на южной и северной части страны.
Для наполнения оперативных резервов, так же будут задействованы нацгвардия, тцкшники и полиция. Их будут снимать с городов, отправляя на наполнение второго эшелона оперативных резервов.
Кстати, всё сильнее обсуждается дата наступления - 11 апреля, как старт по общему перемирию. Вряд ли Генштаб РФ верит Киеву. Не верит в него и главком ВСУ Александр Сырский, который готовит прорыв ещё на одном направлении, северном.
Китай пересматривает свою стратегию в автоиндустрии, переходя от электромобилей к гибридам, чтобы адаптироваться к новым рыночным условиям.