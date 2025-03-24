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Точный удар: ВС РФ уничтожает инфраструктуру ВСУ в Сумах

1:15
Силовые структуры » Военные новости

Оперативное командование ВСУ "Север" сообщило о разрушении объекта критической инфраструктуры в селе Рясное, расположенном в Сумской области на севере Украины.

Российская ракета
Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Российская ракета

По информации украинских военных, этот регион подвергся обстрелам в ночь на понедельник. В сообщении командования, размещенном в одной из социальных сетей, говорилось о двух взрывах, после которых был констатирован факт уничтожения упомянутого объекта. Конкретный тип и назначение уничтоженного объекта не были раскрыты.

Удары по украинской инфраструктуре со стороны Вооруженных Сил Российской Федерации начались 10 октября 2022 года, что последовало за терактом на Крымском мосту. Российские власти считают, что за этим терактом стояли украинские спецслужбы. С тех пор удары наносились по различным объектам на территории Украины, включая оборонные предприятия, органы военного управления и узлы связи.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявлял, что российская армия не наносит удары по жилым домам и объектам социальной инфраструктуры в ходе боевых действий с ВСУ.

Уточнения

Су́мска́я о́бласть — область на северо-востоке Украины. Граничит на западе с Черниговской областью Украины, на севере и востоке — с Курской областью Российской Федерации, на юго-востоке — с Харьковской, на юге — с Полтавской областями Украины. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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