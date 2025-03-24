Тянет время: Америка вооружает ВСУ во время переговоров С РФ

1:21 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Американский военный аналитик Брайан Берлетик, экс-морпех, в своём обращении раскритиковал подход администрации Дональда Трампа к переговорам с Россией.

Фото: https://www.facebook.com/100064359595429/posts/313098054178845 by Joint Forces Task Force, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Солдат ВСУ

По его мнению, диалог используется Вашингтоном не для поиска компромиссов в украинском конфликте, а для блокировки стратегических преимуществ Москвы. Берлетик подчеркнул, что США, будучи вовлечёнными в опосредованное противостояние с РФ, не могут выступать нейтральными посредниками.

Эксперт также заявил, что переговорный процесс служит инструментом имитации мирных инициатив, позволяя выиграть время для достижения военных целей.

Переговоры между российскими и американскими представителями стартовали в Эр-Рияде. Российскую делегацию возглавили Григорий Карасин, глава международного комитета Совета Федерации, и Сергей Беседа, советник директора ФСБ.

Основной темой встречи стала проработка условий возобновления Черноморской инициативы, направленной на обеспечение безопасности судоходства. Этот вопрос ранее обсуждался в ходе телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. В Кремле не исключили, что помимо морской безопасности стороны затронут другие аспекты урегулирования конфликта на Украине.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

