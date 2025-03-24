Американский военный аналитик Брайан Берлетик, экс-морпех, в своём обращении раскритиковал подход администрации Дональда Трампа к переговорам с Россией.
По его мнению, диалог используется Вашингтоном не для поиска компромиссов в украинском конфликте, а для блокировки стратегических преимуществ Москвы. Берлетик подчеркнул, что США, будучи вовлечёнными в опосредованное противостояние с РФ, не могут выступать нейтральными посредниками.
Эксперт также заявил, что переговорный процесс служит инструментом имитации мирных инициатив, позволяя выиграть время для достижения военных целей.
Переговоры между российскими и американскими представителями стартовали в Эр-Рияде. Российскую делегацию возглавили Григорий Карасин, глава международного комитета Совета Федерации, и Сергей Беседа, советник директора ФСБ.
Основной темой встречи стала проработка условий возобновления Черноморской инициативы, направленной на обеспечение безопасности судоходства. Этот вопрос ранее обсуждался в ходе телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. В Кремле не исключили, что помимо морской безопасности стороны затронут другие аспекты урегулирования конфликта на Украине.
До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.
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