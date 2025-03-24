Военное преступление: Израиль обстрелял гуманитарную миссию из танка

В районе Рафаха, расположенного в секторе Газа, здание гуманитарной организации "Красный Полумесяц" подверглось обстрелу со стороны израильского танка.
Об этом сообщили представители местного телеканала Al Aqsa, уточнив, что удар пришёлся по району Маваси. Подробности случившегося пока не разглашаются.
Ранее в Газе уже фиксировались атаки на гражданские объекты. Министерство здравоохранения сообщало о попадании израильского снаряда в одно из зданий ООН, в результате чего погиб один человек и пострадало не менее пяти.
Представители Управления ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС) позже подтвердили, что среди погибших — их сотрудник. Причиной его гибели стало прямое попадание боеприпаса в офис организации.
Боевые действия в секторе Газа возобновились после почти двух месяцев перемирия. Израильская сторона объяснила это тем, что представители движения ХАМАС отвергли предложенный США план продления прекращения огня, а также отказались освободить удерживаемых израильских заложников. Власти Израиля подчёркивают, что не допустят сохранения присутствия ХАМАС в Газе в любой форме.
Со своей стороны, палестинская сторона обвиняет Израиль в нарушении ранее достигнутых договорённостей и в отказе обсуждать условия окончательного завершения конфликта, включая вывод израильских войск из сектора Газа.
Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца — международное гуманитарное движение, основанное в 1863 году и объединяющее более 17 миллионов сотрудников и добровольцев (волонтёров) по всему миру.
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