Военное преступление: Израиль обстрелял гуманитарную миссию из танка

1:32 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В районе Рафаха, расположенного в секторе Газа, здание гуманитарной организации "Красный Полумесяц" подверглось обстрелу со стороны израильского танка.

Фото: flickr.com by Zachi Evenor, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Израиль

Об этом сообщили представители местного телеканала Al Aqsa, уточнив, что удар пришёлся по району Маваси. Подробности случившегося пока не разглашаются.

Ранее в Газе уже фиксировались атаки на гражданские объекты. Министерство здравоохранения сообщало о попадании израильского снаряда в одно из зданий ООН, в результате чего погиб один человек и пострадало не менее пяти.

Представители Управления ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС) позже подтвердили, что среди погибших — их сотрудник. Причиной его гибели стало прямое попадание боеприпаса в офис организации.

Боевые действия в секторе Газа возобновились после почти двух месяцев перемирия. Израильская сторона объяснила это тем, что представители движения ХАМАС отвергли предложенный США план продления прекращения огня, а также отказались освободить удерживаемых израильских заложников. Власти Израиля подчёркивают, что не допустят сохранения присутствия ХАМАС в Газе в любой форме.

Со своей стороны, палестинская сторона обвиняет Израиль в нарушении ранее достигнутых договорённостей и в отказе обсуждать условия окончательного завершения конфликта, включая вывод израильских войск из сектора Газа.

Уточнения

Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца — международное гуманитарное движение, основанное в 1863 году и объединяющее более 17 миллионов сотрудников и добровольцев (волонтёров) по всему миру.



