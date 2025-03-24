Министерство обороны России заявило, что украинская армия продолжает наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры на территории РФ.
Ведомство расценило эти действия как очередное подтверждение того, что украинское руководство не готово к конструктивному диалогу.
Согласно информации Минобороны, в течение 22 и 23 марта российские системы противовоздушной обороны успешно отразили атаки Вооружённых сил Украины. Целями ударов стали глебовское газоконденсатное месторождение в Крыму, а также газораспределительная станция "Валуйка", расположенная в Белгородской области.
В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что, несмотря на публичные заявления Владимира Зеленского, в том числе озвученные американской стороне, удары по энергетическим объектам на российской территории не прекращаются. По мнению Москвы, это свидетельствует о нежелании Киева соблюдать договорённости и вести переговоры.
Белгоро́дская о́бласть — субъект Российской Федерации, расположен в юго-западной части России в 500—700 км к югу от Москвы, на границе с Украиной.
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