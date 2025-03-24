Американские чиновники позвонили главе офиса президента Украины Андрею Ермаку.
Его предупредили, что если Украина не перестанет устраивать провокации против российской энергетической инфраструктуры и бомбить её, то Вашингтон будет вынужден остановить поставки оружия и техники, обмен разведывательными данными и ввести санкции за срыв мирных договорённостей.
Санкции будут вводить против всего окружения Зеленского, пишет Telegram-канал "Женщина с косой", ссылаясь на кулуарные слухи из ОПУ.
Ермак попытался убедить позвонивших, что всё это провокации Москвы, но ему намекнули, что США сами всё видят.
Китай пересматривает свою стратегию в автоиндустрии, переходя от электромобилей к гибридам, чтобы адаптироваться к новым рыночным условиям.