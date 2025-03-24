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Андрею Ермаку позвонили из США и пригрозили санкциями всей Украине

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Силовые структуры » Военные новости

Американские чиновники позвонили главе офиса президента Украины Андрею Ермаку.

Андрей Ермак
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Андрей Ермак

Его предупредили, что если Украина не перестанет устраивать провокации против российской энергетической инфраструктуры и бомбить её, то Вашингтон будет вынужден остановить поставки оружия и техники, обмен разведывательными данными и ввести санкции за срыв мирных договорённостей.

Санкции будут вводить против всего окружения Зеленского, пишет Telegram-канал "Женщина с косой", ссылаясь на кулуарные слухи из ОПУ.

Ермак попытался убедить позвонивших, что всё это провокации Москвы, но ему намекнули, что США сами всё видят.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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