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Путь войны: Нидерланды сделали неожиданное заявление о своей армии

2:12
Силовые структуры » Военные новости

Оборонное ведомство Нидерландов объявило о планах по существенному наращиванию численности вооруженных сил.

Рядовой армии США Даррелл Футрелл поднимает 155-мм снаряд
Фото: defense.gov by сержант Джон Кросби, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рядовой армии США Даррелл Футрелл поднимает 155-мм снаряд

Согласно информации, представленной государственным секретарем Гейсом Тёйнманом нижней палате парламента, к 2030 году предполагается довести количество военнослужащих до 100 тысяч. В министерстве также допустили, что в перспективе эта цифра может быть удвоена.

Для достижения этих целей планируется ускорить процессы набора, подготовки и включения в состав действующих подразделений не только кадровых военных, но и резервистов, а также гражданских специалистов. Государственный секретарь Тёйнман подчеркнул, что настало время для оперативного реформирования оборонных структур, чтобы гарантировать их боеготовность в нужный момент.

Информация о возможном увеличении военного контингента до 200 тысяч человек появлялась и ранее. Источники связывали такие намерения с обострением ситуации на международной арене. В свете этих планов, по мнению ряда голландских экспертов в области обороны, в долгосрочной перспективе нельзя полностью исключать вероятность восстановления в стране обязательного призыва на военную службу.

В качестве одного из примеров активной кадровой работы упоминался недавний поиск министерством обороны медицинских специалистов — врачей и медсестер. Их приглашают пополнить ряды вооруженных сил как в качестве резервистов, так и для прохождения службы на профессиональной основе, что связывают с подготовкой к гипотетическому конфликту на территории альянса НАТО.

Призыв на обязательную службу в Нидерландах был приостановлен с 1997 года с переходом на полностью профессиональную армию. Тем не менее, законодательство сохраняет за правительством право возобновить призыв в чрезвычайных обстоятельствах, например, при возникновении военной угрозы. В настоящее время 17-летние граждане ежегодно получают информационные письма, поощряющие их рассмотреть возможность добровольной службы.

Уточнения

Нидерла́нды — государство, состоящее из основной территории в Западной Европе и островов Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба в Карибском море. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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