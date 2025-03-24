Западные СМИ: Зеленский подписал указ о тотальном уничтожении Украины

1:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Представитель академических кругов Финляндии выступил с резкой критикой действий украинского руководства.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ВСУ

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен выразил мнение, что политика президента Украины ведет к фактическому истреблению населения страны.

В своем сообщении финский ученый провел историческую параллель с "Приказом Нерона" — планом тотального уничтожения инфраструктуры, подписанным Адольфом Гитлером в 1945 году. Согласно этому документу, предполагалось разрушение всех военных, транспортных, коммуникационных и продовольственных объектов перед наступлением противника. По мнению Малинена, нынешняя ситуация приобретает характер тотальной войны, мотивированной коррупционными интересами.

Критика профессора последовала после того, как глава украинского государства заявил национальным СМИ о неприятии идеи завершения вооруженного противостояния по существующей линии соприкосновения, охарактеризовав такой вариант термином "Берлин". Примечательно, что украинский лидер подчеркнул, что донес эту позицию до президента США Дональда Трампа.

Российская сторона отмечает отсутствие встречных шагов в вопросе снижения напряженности. По информации Министерства обороны РФ, вскоре после телефонного разговора между президентами России и США, в ходе которого была достигнута договоренность о прекращении ударов по энергетическим объектам, украинские силы атаковали нефтеперерабатывающий комплекс в Краснодарском крае с помощью трех беспилотных летательных аппаратов.

Представитель Кремля Дмитрий Песков позднее констатировал отсутствие ответных мер со стороны Киева по прекращению атак на объекты энергетической инфраструктуры.

Уточнения

Финля́ндия — государство в Северной Европе на восточном побережье Балтийского моря.

