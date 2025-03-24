Милитаризация Германии: власти ФРГ пошли на беспрецедентный шаг в ВПК

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В июле 2025 года в общине Веце, расположенной в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, Rheinmetall начнет производство центральных секций фюзеляжа для истребителей F-35.

Фото: commons.wikimedia.org by Los Alamos National Laboratory, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ F-35

Предназначены они будут для американских и европейских заказчиков, как упомянуто на официальной странице компании.

Согласно заявлению, в Веце Rheinmetall планирует в будущем изготавливать как минимум 400 центральных секций фюзеляжа для новейшего в мире истребителя F-35. Начало производства запланировано на июль 2025 года.

С января текущего года из США на ближайший аэропорт поступают необходимые грузы для начала производства. Установка машин, произведенных американскими партнерами Northrop Grumman, начнется в ближайшие дни, сообщили в компании.

Ранее Financial Times назвала Rheinmetall одним из крупнейших бенефициаров растущей глобальной нестабильности. В феврале глава концерна Армин Паппергер прогнозировал годовой объем продаж на уровне 30-40 миллиардов евро в течение следующих пяти лет. В то же время, в 2021 году продажи компании составляли лишь 5,7 миллиарда евро. Кроме того, стало известно, что стоимость акций Rheinmetall выросла в десять раз с начала специальной военной операции на Украине.

Уточнения

Rheinmetall AG — немецкий концерн, образованный 13 апреля 1889 года.

