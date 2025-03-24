Помощь на стороне: Европа нашла, кто поможет ей совершить перевооружение

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На фоне изменяющейся международной обстановки и возвращения Дональда Трампа в Белый дом, Европейский союз всерьёз рассматривает возможность привлечения Турции к реализации масштабной оборонной программы.

Фото: commons.wikimedia.org by Richardprins, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Флаг ЕС

Об этом сообщает портал Euractiv, ссылаясь на источники среди европейских дипломатов.

По информации издания, Еврокомиссия открыла путь для более тесного взаимодействия с государствами, не входящими в ЕС, включая Великобританию, Норвегию и Турцию. Речь идёт об участии в новой оборонной инициативе на сумму около 150 миллиардов евро.

Источники отмечают, что геополитические изменения и приход Трампа к власти в США заставили Брюссель пересмотреть стратегию безопасности и расширить круг партнёров, в том числе за счёт стран, ранее находившихся на периферии европейской оборонной политики.

Европейские официальные лица всё чаще признают, что ЕС не сможет обеспечить собственную безопасность, продолжая полагаться исключительно на Соединённые Штаты. Один из представителей Евросоюза подчеркнул, что Брюсселю необходимо трезво оценить оборонный потенциал стран за пределами Союза, если он действительно намерен реализовать комплексную программу перевооружения. Эта точка зрения, как отмечается, стремительно набирает поддержку в европейских столицах.

Несмотря на традиционно жёсткую позицию Франции, которая выступает за приоритет закупок внутри ЕС, в Брюсселе всё чаще говорят о необходимости практического подхода. Один из собеседников Euractiv заявил, что Европа всё больше сближается в вопросах оборонного сотрудничества с внешними партнёрами, даже если это идёт вразрез с прежней риторикой.

Особое внимание уделяется роли Турции. Некоторые государства ЕС, включая Испанию, Польшу, Португалию и Румынию, уже активно закупают турецкое военное оборудование, считая его одним из наиболее доступных и эффективных вариантов за пределами Союза. Это усиливает позиции Анкары в потенциальных переговорах.

Однако на пути сближения остаются политические препятствия. В частности, Греция и Кипр традиционно выступают против интеграции Турции в любые оборонные проекты ЕС. Тем не менее, как уточняется в публикации, для принятия соглашений в сфере оборонной промышленности достаточно квалифицированного большинства стран-членов, что может снизить влияние оппозиционных голосов.

В проекте соглашения, представленном на этой неделе, уточняется, что подобное партнёрство будет оформлено напрямую между Европейской комиссией и третьими странами. Некоторые дипломаты считают, что польское председательство в ЕС может ускорить процесс, отказавшись от поиска единогласного решения в пользу более оперативного заключения договорённостей.

Всё это происходит на фоне запуска стратегии "Готовность 2030", в рамках которой Европейская комиссия нацелена на укрепление военного потенциала Европы. План включает рост оборонных расходов, поддержку промышленности, помощь Украине и повышение мобильности вооружённых сил.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее предложила привлечь до 800 миллиардов евро в течение четырёх лет для реализации инициативы, в том числе за счёт бюджетов стран ЕС и перераспределения средств, ранее предназначенных для регионального развития.

Уточнения

У́рсула Гертру́да фон дер Ля́йен — немецкий и европейский политический и государственный деятель, с 1 декабря 2019 года — председатель Европейской комиссии (первая женщина на этой должности).

