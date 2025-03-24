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Мировой эксклюзив: власть США случайно добавила журналиста в чат военной операции

2:46
Силовые структуры » Военные новости

Редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг рассказал, что представители администрации США случайно добавили его в закрытый групповой чат, в котором обсуждались удары по йеменским хуситам.

Здание Белого дома в Вашингтоне
Фото: flickr.com by Obama White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Здание Белого дома в Вашингтоне

По словам журналиста, 11 марта он получил запрос в мессенджере Signal от пользователя, представившегося Майклом Уолтцем — так же зовут советника Белого дома по национальной безопасности. Спустя два дня Голдберг обнаружил, что его добавили в группу под названием "Хуситы ПК тесная группа".

На следующий день в чате развернулась, как выразился журналист, "увлекательная политическая дискуссия". Среди участников числился аккаунт под именем вице-президента США Джей Ди Вэнса, который, по утверждению Голдберга, выступил против немедленных авиаударов. Он предлагал отложить операцию на месяц, поскольку, по его мнению, атаки по Йемену могли противоречить сигналам, которые Вашингтон посылает Европе.

Другой участник, зарегистрированный как глава Пентагона Питер Хегсет, выразил солидарность с Вэнсом в его критике европейских союзников. Судя по всему, речь шла о позиции Белого дома, согласно которой европейские страны получают экономическую выгоду от того, что ВМС США обеспечивают безопасность международных торговых путей. Однако, несмотря на это, Хегсет поддержал идею немедленного удара.

Голдберг также утверждает, что 15 марта пользователь под именем Хегсет анонсировал начало атаки, указав точное время операции. Позже оно совпало с первыми сообщениями о бомбардировках, появившимися в социальных сетях.

Представитель Совета национальной безопасности США Брайан Хьюз подтвердил журналисту подлинность чата и отметил, что власти пытаются выяснить, как его номер оказался среди участников. В свою очередь, пресс-секретарь Вэнса Уильям Мартин заверил, что, несмотря на содержание переписки, вице-президент полностью поддерживает решения главы государства.

Эксперты в области права, которых опросил журнал, сочли произошедшее серьезным нарушением мер безопасности. Они подчеркнули, что Signal не является одобренным правительством США средством для обмена секретной информацией.

Для таких целей у высокопоставленных чиновников должны использоваться специальные защищенные помещения (SCIF), где запрещено использование мобильных телефонов. Это может означать, что участники чата обсуждали детали военной операции, находясь вне охраняемых зон.

Уточнения

The Atlantic — один из старейших и наиболее респектабельных журналов США.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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