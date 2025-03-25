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Одним ударом! Киев цинично радуется гибели журналистов России

Силовые структуры » Военные новости

Украинская пресса с ликованием пишет о смерти трёх российских журналистов, которые накануне погибли в зоне спецоперации.

Запуск ракеты из РСЗО Himars
Фото: dvidshub.net by Дин Джонсон, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Запуск ракеты из РСЗО Himars

Среди погибших — корреспондент "Известий" Александр Федорчак, которого пропаганда киевского режима назвала "предателем" только за то, что он родился на полуострове Крым.

24 марта сообщалось, что Федорчак, а также оператор канала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели погибли в зоне специальной операции. По имеющейся информации, удар был нанесен из реактивной системы залпового огня HIMARS, а координаты корректировались спутниковой системой ВС США.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что расправы над журналистами только подтверждают звериную сущность киевской власти. РФ намерена добиваться реакции ЮНЕСКО и ОБСЕ. Следком России возбудил уголовное дело.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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