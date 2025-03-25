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Боль и тяжесть: существенные изменения в ходе украинского конфликта

2:16
Силовые структуры » Военные новости

Военный аналитик Андрей Союстов выделил ключевые стратегические изменения в украинском конфликте за последний год. Он отметил их в беседе с изданием "Военное дело".

Рабочая поездка Президента Украины
Фото: website President of Ukraine by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under commons. wikimedia. org
Рабочая поездка Президента Украины

По его мнению, Россия значительно усилила удары по тыловым объектам противника, нарастив производство ударных беспилотников. Этот фактор, как отметил эксперт, стал серьезным преимуществом, создающим трудности для Украины и ее западных партнеров.

Другим важным аспектом Союстов назвал эффективность российской ПВО. Несмотря на отдельные атаки ВСУ, система противовоздушной обороны РФ, по его словам, доказала способность защищать тыловые объекты от массовых ударов. Эксперт подчеркнул, что российские структуры продолжают функционировать без критических сбоев, а ПВО остается единственной в мире, показавшей реальную эффективность в боевых условиях.

Третьим изменением аналитик считает истощение резервов ВСУ. По его оценке, украинская армия лишилась возможности для масштабных контрнаступлений, сохранив ресурсы лишь для локальных операций.

В качестве примера Союстов привел ситуацию в Курской области, где ВСУ не смогли стабилизировать оборону из-за переброски сил в Донбасс. По его мнению, такие действия противника позволяют ВС РФ наступать на ослабленных участках фронта.

Отдельно эксперт обратил внимание на использование ВСУ техники с тактическим знаком "белый треугольник" в Белгородской области. Он предположил, что эти подразделения ранее были выведены из Курской области и уже понесли значительные потери. По словам Союстова, Украина оказалась в ситуации "тришкиного кафтана", когда переброска сил с одного направления на другое лишь усиливает уязвимость.

В заключение аналитик заявил, что даже месячное перемирие не решит проблему нехватки резервов у ВСУ. Он связал это с демографическими трудностями Украины, подчеркнув, что Россия за год добилась стратегического преимущества, создав для противника критическую ситуацию.

Уточнения

Ку́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр — Курск.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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