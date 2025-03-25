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Силовые структуры » Военные новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Первому каналу выразил мнение, что Украина не смогла бы продолжать сопротивление без масштабной поддержки со стороны западных стран.

Евросоюз
Фото: commons.wikimedia.org by Photo Claude TRUONG-NGOC, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Евросоюз

По его словам, именно помощь Запада позволила Киеву избежать поражения.

Лавров подчеркнул, что особенно активными в поставках вооружений остаются Великобритания и Франция. Он отметил, что эти страны играют ведущую роль в вооружении украинской армии. Кроме того, министр заявил, что практически все европейские государства в той или иной степени вовлечены в поддержку Украины, поставляя технику и ресурсы для противостояния с Россией.

По мнению главы российского внешнеполитического ведомства, без внешней поддержки украинское руководство уже давно утратило бы возможность продолжать военные действия.

Уточнения

Европе́йский сою́з — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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