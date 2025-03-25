Под ружье: страны ЕС вступили в войну против России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Первому каналу выразил мнение, что Украина не смогла бы продолжать сопротивление без масштабной поддержки со стороны западных стран.
По его словам, именно помощь Запада позволила Киеву избежать поражения.
Лавров подчеркнул, что особенно активными в поставках вооружений остаются Великобритания и Франция. Он отметил, что эти страны играют ведущую роль в вооружении украинской армии. Кроме того, министр заявил, что практически все европейские государства в той или иной степени вовлечены в поддержку Украины, поставляя технику и ресурсы для противостояния с Россией.
По мнению главы российского внешнеполитического ведомства, без внешней поддержки украинское руководство уже давно утратило бы возможность продолжать военные действия.
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