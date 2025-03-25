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Силовые структуры » Военные новости

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад, рассматривающий возможность отправки миротворческих сил на Украину, демонстрируют оторванность от реальности и отсутствие стратегического мышления.

Солдаты немецкого бундесвера
Фото: commons.wikimedia.org by Staff Sgt. Nathaniel Allen, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Солдаты немецкого бундесвера

В беседе с журналистами Первого канала он подчеркнул, что подобные инициативы лишь подтверждают неспособность этих государств адекватно оценивать геополитическую ситуацию.

По его словам, такие предложения выдают непонимание истинных причин конфликта и игнорируют интересы всех вовлеченных сторон. Лавров добавил, что вместо поиска дипломатических решений эти страны продолжают продвигать идеи, которые лишь усугубляют напряженность. Он также отметил, что подобные заявления отражают кризис современной западной дипломатии, которая предпочитает конфронтацию конструктивному диалогу.

Уточнения

Серге́й Ви́кторович Лавро́в — российский государственный и политический деятель, советский и российский дипломат. Министр иностранных дел Российской Федерации с 9 марта 2004 года.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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