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Уроки истории: стремление уничтожить Россию напоминает судьбу Гитлера

1:17
Силовые структуры » Военные новости

Глава российского МИД Сергей Лавров, общаясь с журналистами "Первого канала", поделился своим взглядом на политику западных государств.

Сергей Лавров
Фото: mid.ru by Пресс-служба МИД России, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сергей Лавров

Он высказал мнение, что их настойчивое стремление противодействовать России, доходящее до желания нанести ей стратегический разгром, имеет исторические параллели с целями Наполеона и Гитлера.

Министр иностранных дел отметил, что речь идет не просто об ограничении влияния Москвы, а о более радикальных намерениях. По его словам, кто-то даже упоминал о необходимости "унизить" российское руководство. Лавров, ссылаясь на свое личное восприятие истории, хотя и допустил возможные поправки со стороны профессиональных историков, подчеркнул, что подобные ситуации уже имели место. Он считает, что у Наполеона Бонапарта и Адольфа Гитлера были сопоставимые задачи.

Сергей Лавров также напомнил, что для достижения своих целей оба упомянутых им лидера в прошлом подчинили себе и мобилизовали ресурсы почти всей Европы. По оценке главы внешнеполитического ведомства, схожая консолидация европейских сил, направленная против Российской Федерации, наблюдается и сегодня.

Уточнения

Серге́й Ви́кторович Лавро́в — российский государственный и политический деятель, советский и российский дипломат.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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