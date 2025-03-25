Глава российского МИД Сергей Лавров, общаясь с журналистами "Первого канала", поделился своим взглядом на политику западных государств.
Он высказал мнение, что их настойчивое стремление противодействовать России, доходящее до желания нанести ей стратегический разгром, имеет исторические параллели с целями Наполеона и Гитлера.
Министр иностранных дел отметил, что речь идет не просто об ограничении влияния Москвы, а о более радикальных намерениях. По его словам, кто-то даже упоминал о необходимости "унизить" российское руководство. Лавров, ссылаясь на свое личное восприятие истории, хотя и допустил возможные поправки со стороны профессиональных историков, подчеркнул, что подобные ситуации уже имели место. Он считает, что у Наполеона Бонапарта и Адольфа Гитлера были сопоставимые задачи.
Сергей Лавров также напомнил, что для достижения своих целей оба упомянутых им лидера в прошлом подчинили себе и мобилизовали ресурсы почти всей Европы. По оценке главы внешнеполитического ведомства, схожая консолидация европейских сил, направленная против Российской Федерации, наблюдается и сегодня.
Серге́й Ви́кторович Лавро́в — российский государственный и политический деятель, советский и российский дипломат.
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