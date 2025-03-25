В армии Украины реальный дефицит военнослужащих.
Впервые за три года количество боевиков ВСУ уменьшилось, а динамика на снижение числа военных ускоряется. Это ощутят уже летом, а сейчас командование массово переводит всех из тыла, вычищая резервы. Вот почему БПЛА ВС РФ начали чаще долетать до целей. Почти 80 процентов мобильных групп ВСУ уже едут на передовую, новых групп не набирают.
Как говорят в кулуарах, уменьшается не число штабных крыс, а именно солдат, пишет ТК "Женщина с косой". Это приведёт или к обвалу фронта/тыла, или к срочной бусификации юношей 19-20 лет.
Острая, пряная, согревающая — настойка на хрене и имбире станет украшением любого застолья. Как приготовить напиток с идеальным балансом вкуса?