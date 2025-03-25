Штабные крысы на месте. У ВСУ реальный дефицит солдат на передовой

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В армии Украины реальный дефицит военнослужащих.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Кладбище ВСУ

Впервые за три года количество боевиков ВСУ уменьшилось, а динамика на снижение числа военных ускоряется. Это ощутят уже летом, а сейчас командование массово переводит всех из тыла, вычищая резервы. Вот почему БПЛА ВС РФ начали чаще долетать до целей. Почти 80 процентов мобильных групп ВСУ уже едут на передовую, новых групп не набирают.

Как говорят в кулуарах, уменьшается не число штабных крыс, а именно солдат, пишет ТК "Женщина с косой". Это приведёт или к обвалу фронта/тыла, или к срочной бусификации юношей 19-20 лет.