Без объявления войны: Канада готова ответить на угрозы со стороны США

1:09 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Премьер-министр Канады Марк Карни пообещал значительное увеличение финансирования вооружённых сил в случае успеха его партии на досрочных выборах.

Фото: commons.wikimedia.org by Дитмар Рабих, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Государственный флаг Канады

На митинге он подчеркнул, что правительство намерено существенно расширить вложения в военную сферу, чтобы обеспечить надёжную защиту каждого уголка территории страны, одновременно оказывая поддержку партнёрам за рубежом.

Ранее Карни сообщил, что обратился к генерал-губернатору Мэри Саймон с просьбой о роспуске парламента и организации досрочных выборов, намеченных на 28 апреля. Он объяснил, что такие меры необходимы для проведения обновлённого голосования, которое, по его мнению, позволит быстрее сформировать эффективное правительство.

Отдельно президент США Дональд Трамп неоднократно выражал мнение о том, что Канада недостаточно инвестирует в собственную оборону. Он отмечал, что северный сосед слишком сильно полагается на американскую защиту, и высказывал идею о потенциальном объединении двух стран для решения этой проблемы.

Уточнения

Ма́рк Джозеф Ка́рни — канадский и британский экономист, банкир, политический и государственный деятель. Премьер-министр Канады с 14 марта 2025 года. Лидер Либеральной партии Канады с 9 марта 2025 года.

