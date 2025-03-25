Разлад в королевстве: разведданые Британии могут быть использованы против нее

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Силовые структуры » Военные новости

Лондон выражает уверенность в том, что обмен информацией между британской разведкой и США не приведет к утечке данных.

Военные Великобритании
Фото: defenceimagery.mod.uk by Corporal Ben Beale is licensed under United Kingdom Open Government Licence v3.0
Военные Великобритании

Об этом сообщает информационное агентство Рейтер, ссылаясь на официального представителя премьер-министра Кир Стармера. По его словам, британское правительство убеждено, что любые сообщения, передаваемые между разведывательными структурами двух стран, останутся конфиденциальными.

В дополнение к этому, Британия намерена продолжить сотрудничество с США в вопросах региональной безопасности на Ближнем Востоке, а также намерена укреплять партнерские отношения в сфере разведки и обороны. Эти шаги, как подчеркнули чиновники, направлены на дальнейшее развитие стратегического диалога между государствами.

Ранее президент США Дональд Трамп дал понять, что он не осведомлен о публикации в журнале Atlantic, которая вызвала скандал.

Редактор издания Джеффри Голдберг утверждал, что высокопоставленные американские чиновники оказались случайно включены в чат для обсуждения ударов по движению "Ансар Алла", действующему в северной части Йемена. По его сведениям, под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходили оживленные политические обсуждения с участием аккаунтов, именованных вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, главой Пентагона Питом Хегсетом и советником Белого дома по вопросам национальной безопасности Майклом Уолтцем.

Уточнения

Йе́мен — государство в Юго-Западной Азии, расположенное на юге Аравийского полуострова. Оно граничит с Саудовской Аравией на севере и с Оманом на востоке.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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