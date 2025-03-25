Отказ Европы: раскрыта реакция ЕС на поражение Украины в конфликте

Бывший советник Пентагона и полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор выразил мнение, что Европа отказывается признать своё поражение в украинском военном конфликте.

Фото: Минобороны Украины by Андрей Агеев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ ВСУ

Он отметил, что элиты, сторонники глобальных перспектив, оказались втянутыми в ситуацию на Украине, понимая, что сами внесли свой вклад в её возникновение, и никогда не согласятся с тем, что их действия привели к неудаче.

Одновременно с этим издание Handelsblatt сообщало, что Европейский Союз потерпел поражение в этой войне и теперь вынужден наблюдать, как судьба Украины будет определяться в результате взаимодействия России и США.

Вспоминается и событие 2022 года, когда в Турции делегации Украины и России практически пришли к соглашению о мире. Однако, во время визита в Киев тогдашний премьер-министр Великобритании, Борис Джонсон, сумел убедить Владимира Зеленского отказаться от подписания мирного договора и призвать к продолжению боевых действий до конца конфликта.

Уточнения

Макгрегор Дуглас (род. 1953) — американский военный теоретик.

