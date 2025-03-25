Достойный соперник: разведка США классифицировала РФ как значительного конкурета

Американская разведка в своём ежегодном докладе, представленном на слушаниях профильного сенатского комитета, сделала акцент на том, что Россия демонстрирует значительную экономическую и военную стабильность, что превращает её в серьезного конкурента для США.

Фото: flickr.com by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ путин трамп

В отчёте отмечалось, что сочетание российского ядерного потенциала с возможностями по использованию обычного вооружения, а также проявленная устойчивость в экономической сфере, придают столице Москвы статус важного соперника на мировой арене.

Специалисты также предупреждали, что применение Россией собственного ядерного потенциала способно повлечь за собой катастрофические последствия не только для Соединенных Штатов, но и для всего мира.

Указывалось, что из-за значительного запаса ядерного оружия Москва обладает возможностями, последствия которых при полномасштабном конфликте могут оказаться разрушительными для глобальной безопасности.

В документе напоминали, что в конце прошлого года Россия объявила о пересмотре и обновлении своей ядерной доктрины, что позволило расширить перечень ситуаций, при которых может быть применено оружие массового поражения.

Среди этих условий упоминались случаи агрессии против российской государственности, атаки на союзников, запуск баллистических ракет или оперативное воздействие на критически важные объекты.

Кроме того, доклад обращал внимание на сближение между Москвой, Пекином, Тегераном и Пхеньяном.

С 2022 года наблюдается тенденция к усилению связей между такими странами, как Китай, Россия, Иран и Северная Корея, что, по мнению авторов отчёта, не позволит вернуться к довоенному уровню двусторонних отношений даже с учётом событий на Украине. Такое слияние создаёт предпосылки для появления новых стратегических приоритетов и вызовов, способных изменить существующий формат международного сотрудничества.

Также в ноябре прошлого года президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики в области ядерного сдерживания, где были сформулированы конкретные условия для применения ядерного оружия.

Среди них оказались ответы на применение средств массового поражения против России или её союзников, агрессия с использованием обычного оружия, угроза суверенитету, атаки на важные объекты как на территории страны, так и за её пределами, а также начало массированного воздушно-космического нападения. При этом Москва рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, прибегая к его применению лишь в крайнем случае.

Уточнения

Разведывательное сообщество Соединённых Штатов — собирательный термин для обозначения 17 отдельных правительственных учреждений США, перед которыми стоит задача сбора информации и ведения разведывательной деятельности в интересах США.

