Нерушимый союз: стала известна оценка США дружбы между РФ, КНДР, Китаем и Ираном

Согласно последнему ежегодному отчету разведывательного сообщества США, посвященному глобальным вызовам и опасностям, прогнозируется сохранение тенденции к укреплению взаимодействия между Китаем, Россией, Ираном и Северной Кореей.

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Аналитики полагают, что эта динамика не изменится кардинально даже при условии завершения конфликта на Украине.

В представленном документе отмечается, что с 2022 года наблюдается значительное сближение позиций указанных государств. Авторы доклада выражают сомнение в том, что устранение такого ускоряющего фактора, как украинский конфликт, позволит вернуть двусторонние отношения этих стран на уровень, существовавший до начала активного сближения в 2021 году.

В отчете также делается акцент на том, что текущее усиление связей создает предпосылки для формирования новых стратегических приоритетов и потенциальных вызовов. Эти новые обстоятельства способны как укрепить сложившийся уровень кооперации между четырьмя державами, так и видоизменить его характер в будущем.

Уточнения

Кита́й — страна Восточной Азии. Китай относится к наиболее древним цивилизациям, которая вобрала в себя большое число государств и культур.



Ира́н — государство в Передней Азии со столицей в Тегеране.



Коре́йская Наро́дно-Демократи́ческая Респу́блика — государство в Восточной Азии, широко известное под неофициальным названием Се́верная Коре́я.

