Не желают умирать: Украина фиксирует рекордное уклонение от мобилизации

2:30 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

На Украине наблюдается устойчивый рост количества лиц, избегающих призыва в армию. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua", ссылаясь на сведения сотрудника СБУ.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ВСУ

По информации источника, официальные цифры занижаются намеренно, чтобы не создавать излишнего напряжения, хотя на деле задерживают ежедневно десятки, а порой и сотни военнообязанных — как в составе групп, так и поодиночке.

Сотрудник СБУ отметил, что, несмотря на слухи о скором завершении военных действий, число уклоняющихся от мобилизации продолжает увеличиваться. Он предположил, что при провале переговоров о прекращении огня мобилизация усилится, что неизбежно приведёт к ещё большему количеству лиц, пытающихся покинуть страну незаконным путём.

Издание также сообщает, что с усилением охраны государственной границы вырастет и стоимость услуг по нелегальному выезду. По словам источника, ранее сумма, составлявшая порядка 8-12 тысяч долларов, теперь может достигнуть 15-20 тысяч, поскольку решение принимает начальник отдела пограничной службы (в отличие от прежней практики, когда этому занимался начальник заставы). Обычно в ранние утренние часы пропускную систему обходят группами по 5-10 человек, а контрольные действия прикрывает участковый инспектор, заметающий следы.

Кроме того, Госпогранслужба Украины 22 марта объявила об усилении пограничного контроля в Закарпатской области на маршрутах, примыкающих к Румынии и Венгрии. Для обеспечения безопасности задействованы дополнительные силы и техника, включая авиационные средства.

В сети активно распространяются видеозаписи силовой мобилизации, на которых видно, как представители военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, применяя силу и нередко избивая задержанных.

Следует помнить, что с 24 февраля 2022 года в стране действует военное положение, а уже на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. По этому указу мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещён выезд за пределы Украины, а за нарушение этого требования предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы.

Уточнения

ТЦК и СП — территориальный центр комплектования и социальной поддержки: обозначение военкомата на Украине.

