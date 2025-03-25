Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секрет хрупкого укропа: ошибка, которую совершают почти все дачники
Сенсация для туристов: в этом городе море осталось чистым, несмотря на соседство с Анапой
Эти породы собак не переносят детей — лучше не рискуйте
Помогите договорится: Украина выступает за участие третьих стран в переговорах
Этот убийственный трюк с мешком песка может развить силу лучше, чем тяжёлые веса
Точка соприкосновения: Россия подчеркнула важность Украины на примере для США
Америка пошла на уступки: экономические сделки РФ будут разблокированы
На всякий случай: РФ и США обсудили выход из договоренностей по энергообъектам
Почему хозяюшки в TikTok теперь убираются только так — и вы тоже захотите

Продление запрета: пойдет ли Россия на продление запрета ударов по энергообъектам

0:41
Силовые структуры » Военные новости

Москва и Вашингтон достигли соглашения о подготовке конкретных шагов для выполнения ранее достигнутых лидерами двух стран договоренностей, касающихся временного прекращения атак на энергетическую инфраструктуру России и Украины.

ЗАЭС
Фото: commons.wikimedia.org by Ralf1969, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
ЗАЭС

Как следует из опубликованного во вторник заявления Кремля по итогам консультаций российских и американских экспертов в столице Саудовской Аравии, речь идет о 30-дневном периоде, который начнется 18 марта 2025 года. При этом стороны предусмотрели возможность как продления действия этих мер, так и их досрочного прекращения в случае нарушения обязательств одной из сторон.

Уточнения

Сау́довская Ара́вия — крупнейшее государство на Аравийском полуострове.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Запретные яйца: почему утки несутся, а магазины их не продают
Здоровье
Запретные яйца: почему утки несутся, а магазины их не продают Аудио 
Финиш электрической эры: Китай отказывается от электромобилей
Авто
Финиш электрической эры: Китай отказывается от электромобилей Аудио 
Популярное
Настойка с характером: как хрен и имбирь превращают водку в нечто особенное

Острая, пряная, согревающая — настойка на хрене и имбире станет украшением любого застолья. Как приготовить напиток с идеальным балансом вкуса?

Настойка с характером: как хрен и имбирь превращают водку в нечто особенное
Плохие новости для дачников: вот кого можно встретить прямо на своем участке
Плохие новости для дачников: вот кого можно встретить прямо на своем участке
Эти оладьи сметут со стола за секунду: главный секрет — в необычном сочетании картошки с секретным ингредиентом
После Оскара: Том Круз и Брэд Питт борются за главную актрису Голливуда
Президент Аргентины дал указание рассекретить архивы по нацистским преступникам. Будут ли сенсации? Любовь Степушова Проект Як-242: несостоявшийся конкурент самолётов Ту-204 и МС-21 Дмитрий Плотников Однажды ещё что-нибудь произойдёт: Театр Моссовета вспомнил Сергея Юрского историями, юморесками и сценами из фильмов Анжела Якубовская
Чёрная дыра-монстр несётся к Млечному Пути: 300 тыс. км/с — учёные в шоке
Не знаете, какую собаку завести в квартире? Вот 7 лучших вариантов
Как заваривать кофе, чтобы он был полезным: новое исследование учёных
Как заваривать кофе, чтобы он был полезным: новое исследование учёных
Последние материалы
Секрет хрупкого укропа: ошибка, которую совершают почти все дачники
Сенсация для туристов: в этом городе море осталось чистым, несмотря на соседство с Анапой
Эти породы собак не переносят детей — лучше не рискуйте
Помогите договорится: Украина выступает за участие третьих стран в переговорах
Этот убийственный трюк с мешком песка может развить силу лучше, чем тяжёлые веса
Точка соприкосновения: Россия подчеркнула важность Украины на примере для США
Америка пошла на уступки: экономические сделки РФ будут разблокированы
На всякий случай: РФ и США обсудили выход из договоренностей по энергообъектам
Почему хозяюшки в TikTok теперь убираются только так — и вы тоже захотите
Черноморская инициатива: смысл и значение для мира
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.