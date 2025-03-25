Продление запрета: пойдет ли Россия на продление запрета ударов по энергообъектам

Москва и Вашингтон достигли соглашения о подготовке конкретных шагов для выполнения ранее достигнутых лидерами двух стран договоренностей, касающихся временного прекращения атак на энергетическую инфраструктуру России и Украины.
Как следует из опубликованного во вторник заявления Кремля по итогам консультаций российских и американских экспертов в столице Саудовской Аравии, речь идет о 30-дневном периоде, который начнется 18 марта 2025 года. При этом стороны предусмотрели возможность как продления действия этих мер, так и их досрочного прекращения в случае нарушения обязательств одной из сторон.
Сау́довская Ара́вия — крупнейшее государство на Аравийском полуострове.
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