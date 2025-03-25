Летом все закончится: названа дата, когда ВСУ перестанут получать вооружение от США

1:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Британский аналитик Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу "The Duran" предположил, что поставки оружия Украине, начатые ещё в период президентства Джо Байдена, завершатся к лету.

Фото: flickr.com by Нацгвардія України, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ всу

По его мнению, оставшиеся с тех времён поставки продолжатся, но уже к летнему периоду исчерпают себя. Он также подчеркнул, что к этому сроку президент США Дональд Трамп окажется перед выбором, стоит ли продолжать поставки оружия киевскому режиму.

Аналитик добавил, что такое решение будет политически затруднительным, учитывая предыдущие заявления Трампа о том, что отправка оружия и денег Украине — это, по его словам, пустая трата средств.

В воскресенье агентство Bloomberg сообщило, что Белый дом, который в начале месяца приостановил поставки оружия для оказания давления на Киев, пока не ввёл никаких ограничений. С другой стороны, Россия считает, что поставки вооружений затрудняют процесс урегулирования, напрямую вовлекая страны НАТО в конфликт. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, любые военные грузы для Украины могут стать законной мишенью для российских сил.

Он также отметил, что США и их союзники не ограничиваются поставками вооружения, но и активно участвуют в подготовке специалистов в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле выражали мнение, что активизация военной помощи Украине со стороны Запада лишь усложняет переговорный процесс и имеет негативные последствия.

Уточнения

НА́ТО — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду.

