Зеленский: у нас нет денег на ВСУ, поэтому их должны финансировать США и ЕС

У Украины нет денег на содержание армии, поэтому её "должны финансировать" США и Европа.
Об этом заявил бывший президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, ВСУ необходимы отдых, ротация, резерв, платить деньги, а до боевых действий армия Украины была в три раза меньше, чем сейчас. Поэтому бюджета страны не хватает. И ВСУ должны финансировать Европа и США.
Зеленский также добавил, что при сегодняшних обстоятельствах больше полагается на Европу.
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