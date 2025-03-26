Зеленский: у нас нет денег на ВСУ, поэтому их должны финансировать США и ЕС

0:35 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

У Украины нет денег на содержание армии, поэтому её "должны финансировать" США и Европа.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ зеленский

Об этом заявил бывший президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, ВСУ необходимы отдых, ротация, резерв, платить деньги, а до боевых действий армия Украины была в три раза меньше, чем сейчас. Поэтому бюджета страны не хватает. И ВСУ должны финансировать Европа и США.

Зеленский также добавил, что при сегодняшних обстоятельствах больше полагается на Европу.