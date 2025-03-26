Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Отдых с температурой: туристов в Таиланде атакует детская болезнь
ТОП-5 универсальных армейских машин СССР на случай апокалипсиса
Роботы заполняют карты, а врачи лечат: революция, о которой молчат в больницах
Виноватый взгляд собаки: что он на самом деле означает
Ягоды, как конфеты: как добиться идеального вкуса у крыжовника
4 дня под солнцем Египта в зимней шубе: россиянка пережила ад из-за ошибки туроператора
Новая малышка от FIAT сразила рынок: цена ниже, чем у скутера
ЕС и Китай под прицелом: Трамп назвал главных экономических врагов Америки
Эти 5 достопримечательностей Европы сильно переоценили

Киев продолжил бить по российской энергетике, несмотря на заявления Зеленского

0:42
Силовые структуры » Военные новости

Киевский режим продолжил наносить удары по российской энергетике, несмотря на заявления Зеленского.

Удары по энергетике
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Удары по энергетике

Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Ведомство отмечает, что ночью у побережья полуострова Крым сбиты два ударных беспилотника армии Украины. Их целью было оборудование Глебовского подземного газохранилища.

Помимо этого, Украина атаковала БПЛА энергообъекты в Курской и Брянской областях. Многие потребители остались без света.

Дмитрий Песков заявил, что удары по объектам РФ хорошо известны, киевская власть не раз демонстрировала недоговороспособность.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Готов ли ты к открытию? Коллаген в кофе решит твои проблемы с кожей и суставами
Красота и стиль
Готов ли ты к открытию? Коллаген в кофе решит твои проблемы с кожей и суставами Аудио 
Солянка, которая получается всегда: проверенный рецепт без заморочек
Еда и рецепты
Солянка, которая получается всегда: проверенный рецепт без заморочек Аудио 
Сенсация для туристов: в этом городе море осталось чистым, несмотря на соседство с Анапой
Туризм
Сенсация для туристов: в этом городе море осталось чистым, несмотря на соседство с Анапой Аудио 
Популярное
Плохие новости для дачников: вот кого можно встретить прямо на своем участке

В России хватает ядовитых змей и пауков, встреча с которыми может обернуться проблемами. Разбираем, кого стоит опасаться в лесах и степях, и как избежать укусов.

Плохие новости для дачников: вот кого можно встретить прямо на своем участке
Самый редкий минерал на Земле: почему он стоит дороже алмазов
Самый редкий минерал на Земле: почему он стоит дороже алмазов
Компасы по всему миру сходят с ума: Земля теряет магнитные полюса
Забудьте про Анталью: Турция открывает новый райский уголок для россиян — где это?
Россия преодолела комплекс честного Запада и исключает обман на переговорах с США Любовь Степушова Секретный ЗРПК Панцирь-СМ-СВ: армия РФ раскрывает козырь — такого ещё не было Дмитрий Плотников Записано 2000 лет назад: в Индии нашли пальмовые листья с описанием вашей жизни — подробности Игорь Буккер
Всё дело в генетике, а не в пиве! Учёные развеяли главные мифы о популярном напитке и его крепости
Айсберг весом триллион тонн отправился в путь — к чему это приведёт
Этот строительный материал оказался в сотни раз опаснее, чем считалось
Этот строительный материал оказался в сотни раз опаснее, чем считалось
Последние материалы
Виноватый взгляд собаки: что он на самом деле означает
Ягоды, как конфеты: как добиться идеального вкуса у крыжовника
Россия преодолела комплекс честного Запада и исключает обман на переговорах с США
4 дня под солнцем Египта в зимней шубе: россиянка пережила ад из-за ошибки туроператора
Киев продолжил бить по российской энергетике, несмотря на заявления Зеленского
Новая малышка от FIAT сразила рынок: цена ниже, чем у скутера
ЕС и Китай под прицелом: Трамп назвал главных экономических врагов Америки
Эти 5 достопримечательностей Европы сильно переоценили
Русский магазин на каждом углу: Китай скупает товары из РФ как горячие пирожки
Союз без любви: как ЕС обчистил США и довёл долг до небес
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.