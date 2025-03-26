Киев продолжил бить по российской энергетике, несмотря на заявления Зеленского

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Киевский режим продолжил наносить удары по российской энергетике, несмотря на заявления Зеленского.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Удары по энергетике

Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Ведомство отмечает, что ночью у побережья полуострова Крым сбиты два ударных беспилотника армии Украины. Их целью было оборудование Глебовского подземного газохранилища.

Помимо этого, Украина атаковала БПЛА энергообъекты в Курской и Брянской областях. Многие потребители остались без света.

Дмитрий Песков заявил, что удары по объектам РФ хорошо известны, киевская власть не раз демонстрировала недоговороспособность.