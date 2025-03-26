Киевский режим продолжил наносить удары по российской энергетике, несмотря на заявления Зеленского.
Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Ведомство отмечает, что ночью у побережья полуострова Крым сбиты два ударных беспилотника армии Украины. Их целью было оборудование Глебовского подземного газохранилища.
Помимо этого, Украина атаковала БПЛА энергообъекты в Курской и Брянской областях. Многие потребители остались без света.
Дмитрий Песков заявил, что удары по объектам РФ хорошо известны, киевская власть не раз демонстрировала недоговороспособность.
В России хватает ядовитых змей и пауков, встреча с которыми может обернуться проблемами. Разбираем, кого стоит опасаться в лесах и степях, и как избежать укусов.