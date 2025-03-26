Проиграют и без нас. Европа передумала отправлять миротворцев на Украину

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В Европе передумали отправлять "миротворческий контингент" на Украину.

Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Евросоюз

Об этом сообщает информагентство Reuters.

Европейские потуги по созданию механизма безопасности для Киева переключаются с отправки военнослужащих на другие альтернативы, потому что они сталкиваются с логистическими и политическими ограничениями. Плюс сталкиваются с перспективой противодействия их планам со стороны Москвы и Вашингтона.

Дипломаты утверждают, что растёт понимание того, что отправка миротворцев не является самым вероятным вариантом.

"Когда Украина была в лучшей ситуации, идея отправки войск казалась привлекательной. Но сейчас, учитывая ситуацию на местах и ​​нынешнюю администрацию Штатов, это не очень привлекательно", — цитирует агентство одного из Евродипломатов.