Проиграют и без нас. Европа передумала отправлять миротворцев на Украину

В Европе передумали отправлять "миротворческий контингент" на Украину.
Об этом сообщает информагентство Reuters.
Европейские потуги по созданию механизма безопасности для Киева переключаются с отправки военнослужащих на другие альтернативы, потому что они сталкиваются с логистическими и политическими ограничениями. Плюс сталкиваются с перспективой противодействия их планам со стороны Москвы и Вашингтона.
Дипломаты утверждают, что растёт понимание того, что отправка миротворцев не является самым вероятным вариантом.
"Когда Украина была в лучшей ситуации, идея отправки войск казалась привлекательной. Но сейчас, учитывая ситуацию на местах и нынешнюю администрацию Штатов, это не очень привлекательно", — цитирует агентство одного из Евродипломатов.
В России хватает ядовитых змей и пауков, встреча с которыми может обернуться проблемами. Разбираем, кого стоит опасаться в лесах и степях, и как избежать укусов.