ВСУ продолжают бить по объектам гражданской энергетики РФ, чтобы обнулить договорённости о поэтапных мерах по урегулированию конфликта на Украине, заявили в Минобороны России.
Это происходит, несмотря на публичное заявление Зеленского о принятии достигнутых в Эр-Рияде американо-русских договорённостей по прекращению атак.
Украинцы бьют по энергетическим объектам, а Зеленский не обращает внимания ни на президента РФ Владимира Путина, ни на американского лидера Дональда Трампа.
Так, у побережья Крымского полуострова были сбиты два украинских беспилотника, намеченной целью которых было уничтожение оборудования Глебовского подземного хранилища природного газа.
Кроме того, ВСУ атаковали объекты энергетики в Брянской и Курской областях.
Как сообщает "Царьград", свыше 4000 потребителей Хомутовского района Курской области остались без электроснабжения из-за ударов украинскими БПЛА.
Эр-Рия́д (араб. الرياض [arrːiˈjɑːdˤ] — «сады») — столица и крупнейший город Саудовской Аравии.
В России хватает ядовитых змей и пауков, встреча с которыми может обернуться проблемами. Разбираем, кого стоит опасаться в лесах и степях, и как избежать укусов.