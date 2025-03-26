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Силовые структуры » Военные новости

ВСУ продолжают бить по объектам гражданской энергетики РФ, чтобы обнулить договорённости о поэтапных мерах по урегулированию конфликта на Украине, заявили в Минобороны России.

ВСУ
Фото: commons.wikimedia.org by Ministry of Defense of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
ВСУ

Это происходит, несмотря на публичное заявление Зеленского о принятии достигнутых в Эр-Рияде американо-русских договорённостей по прекращению атак.

Украинцы бьют по энергетическим объектам, а Зеленский не обращает внимания ни на президента РФ Владимира Путина, ни на американского лидера Дональда Трампа.

Так, у побережья Крымского полуострова были сбиты два украинских беспилотника, намеченной целью которых было уничтожение оборудования Глебовского подземного хранилища природного газа.

Кроме того, ВСУ атаковали объекты энергетики в Брянской и Курской областях.

Как сообщает "Царьград", свыше 4000 потребителей Хомутовского района Курской области остались без электроснабжения из-за ударов украинскими БПЛА.

Уточнения

Эр-Рия́д (араб. الرياض‎ [arrːiˈjɑːdˤ] — «сады») — столица и крупнейший город Саудовской Аравии. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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