Как Киевский режим пытается сорвать мирные договорённости

1:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

ВСУ продолжают бить по объектам гражданской энергетики РФ, чтобы обнулить договорённости о поэтапных мерах по урегулированию конфликта на Украине, заявили в Минобороны России.

Фото: commons.wikimedia.org by Ministry of Defense of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ ВСУ

Это происходит, несмотря на публичное заявление Зеленского о принятии достигнутых в Эр-Рияде американо-русских договорённостей по прекращению атак.

Украинцы бьют по энергетическим объектам, а Зеленский не обращает внимания ни на президента РФ Владимира Путина, ни на американского лидера Дональда Трампа.

Так, у побережья Крымского полуострова были сбиты два украинских беспилотника, намеченной целью которых было уничтожение оборудования Глебовского подземного хранилища природного газа.

Кроме того, ВСУ атаковали объекты энергетики в Брянской и Курской областях.

Как сообщает "Царьград", свыше 4000 потребителей Хомутовского района Курской области остались без электроснабжения из-за ударов украинскими БПЛА.

Уточнения

Эр-Рия́д (араб. الرياض‎ [arrːiˈjɑːdˤ] — «сады») — столица и крупнейший город Саудовской Аравии.

