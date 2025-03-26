Кто такая Анна Прокофьева: вот что известно о погибшем военкоре

1:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

24 марта погибла российская журналистка, военкор Первого канала Анна Прокофьева. Машина, где находилась съемочная группа, включая Прокофьеву, подорвалась на мине, которую оставили украинские боевики в Белгородской области. Что известно об этом военкоре?

Фото: Телеграм-канал Анны Прокофьевой Военкор Анна Прокофьева

Москвичка Анна Прокофьева 1989 года рождения родилась и выросла в простой семье. Журналистом она стала работать с 2021 года в испанской редакции агентства "Россия сегоня", знание языка ей помогло устроиться. Анна интересовалась криминальной журналистикой, но когда началась военная операция, все изменилось…

Прокофьева посвятила себя волонтерству, она собирала средства на приобретение необходимых для наших бойцов вещей, сама отвозила "гуманитарку" в зону боевых действий.

В 2023 году Анна устроилась военным корреспондентом на Первый канал. В своих материалах она освещала текущую обстановку, рассказывала о героях СВО. Она раздражала некоторых зрителей тем, что была на СВО с макияжем. Они даже писали мол, негоже девушке на передовой так выглядеть и думали, что Анна туда поехала "покрасоваться на фоне танков".

Военкор отвечала им: хорошо выглядеть считаю своим долгом, работая в кадре и уж тем более в окружении самых лучших мужчин нашей страны, которые сейчас здесь вершат историю и борются за наше будущее, сообщает "Царьград".

Анна Прокофьева — четвёртый российский сотрудник СМИ, погибший в зоне боевых действий за последние три дня.

Уточнения

«Пе́рвый кана́л» — общероссийский федеральный телеканал. Вещает с 1 апреля 1995 года круглосуточно из Москвы, из телецентра «Останкино» (АСК-1).

