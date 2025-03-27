Паника в Киеве. Россия расширяет инфраструктуру для ударов БПЛА по Украине

Россия развернула несколько новых площадок для запуска беспилотных аппаратов, что существенно увеличит интенсивность атак по Украине.
Об этом пишет украинская пресса.
За последний месяц тактика применения дронов была усовершенствована: армия РФ использует рои беспилотников, перегружая комплексы ПВО ВСУ. В атаках сразу задействуются и ударные, и ложные цели, маневрирующие по высоте, уклоняясь от радаров, сообщают издания.
По информации источников СМИ, в районе Приморско-Ахтарска функционирует 10 стартовых площадок, что даст возможность ВС РФ выпускать до 200 дронов за ночь, осложняя работу ПВО.
Фарш — это не только котлеты. Вот четыре вкусных и простых рецепта, с которыми вы точно пересмотрите своё отношение к свинине на ужин.