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Паника в Киеве. Россия расширяет инфраструктуру для ударов БПЛА по Украине

Силовые структуры » Военные новости

Россия развернула несколько новых площадок для запуска беспилотных аппаратов, что существенно увеличит интенсивность атак по Украине.

Запуск иранских дронов
Фото: snn.ir by Bahareh Asadi, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Запуск иранских дронов

Об этом пишет украинская пресса.

За последний месяц тактика применения дронов была усовершенствована: армия РФ использует рои беспилотников, перегружая комплексы ПВО ВСУ. В атаках сразу задействуются и ударные, и ложные цели, маневрирующие по высоте, уклоняясь от радаров, сообщают издания.

По информации источников СМИ, в районе Приморско-Ахтарска функционирует 10 стартовых площадок, что даст возможность ВС РФ выпускать до 200 дронов за ночь, осложняя работу ПВО.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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