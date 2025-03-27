Паника в Киеве. Россия расширяет инфраструктуру для ударов БПЛА по Украине

Россия развернула несколько новых площадок для запуска беспилотных аппаратов, что существенно увеличит интенсивность атак по Украине.

Фото: snn.ir by Bahareh Asadi, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Запуск иранских дронов

Об этом пишет украинская пресса.

За последний месяц тактика применения дронов была усовершенствована: армия РФ использует рои беспилотников, перегружая комплексы ПВО ВСУ. В атаках сразу задействуются и ударные, и ложные цели, маневрирующие по высоте, уклоняясь от радаров, сообщают издания.

По информации источников СМИ, в районе Приморско-Ахтарска функционирует 10 стартовых площадок, что даст возможность ВС РФ выпускать до 200 дронов за ночь, осложняя работу ПВО.