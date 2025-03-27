Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Подсветка мебели или потолка: чего не стоит делать с лентой
Как исправить пожелтение хвои у ели? Простые и эффективные способы
Элегантный ужин из горошка и сливок, который делает будни похожими на праздник
Тайный враг роста: как недосып влияет на детей до 17 лет?
6 простых продуктов, которые стабилизируют уровень сахара и защищают сердце
ТОП-5 советских мотоциклов, которые копировали за границей
Павел Деревянко и его девушка стали жертвами взлома: мошенники слили в сеть их интимное видео
Грядки по уму: как расположить посадки, чтобы не бегать с ведром
Стянутость, зуд и покраснение — не приговор: гид по уходу, который действительно работает

ВС РФ выбили врага из северной части Гуево и берут посёлок в клещи

Силовые структуры » Военные новости

Бойцы группировки войск "Север" продолжают штурмы последнего оккупированного посёлка в Курском приграничье, ещё частично удерживаемого ВСУ.

Бойцы армии РФ
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Бойцы армии РФ

В самом селе продолжаются жёсткие бои, по противнику активно работают БПЛА, артиллерия и РСЗО, держа под контролем логистику оккупантов.

Также десантники РФ продолжают штурм населённого пункта Гоголевка, приближаясь к погранпереходу "Суджа" (многие "военные аналитики" Телеграм-каналов и СМИ несколько дней назад раньше времени уже виртуально "освободили" его в новостях).

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Самый редкий минерал на Земле: почему он стоит дороже алмазов
Наука и техника
Самый редкий минерал на Земле: почему он стоит дороже алмазов Аудио 
Купили фарш? Не спешите лепить котлеты — есть идеи поинтереснее
Еда и рецепты
Купили фарш? Не спешите лепить котлеты — есть идеи поинтереснее Аудио 
Сладкие арбузы без рассады: метод, который перевернёт ваши привычки
Садоводство, цветоводство
Сладкие арбузы без рассады: метод, который перевернёт ваши привычки Аудио 
Популярное
Сколько лет вашей кошке по-человечески — простая формула

Хотите узнать, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Существует простая формула, которая легко определит её возраст в привычных нам годах.

Сколько лет вашей кошке по-человечески — простая формула
Купили фарш? Не спешите лепить котлеты — есть идеи поинтереснее
Купили фарш? Не спешите лепить котлеты — есть идеи поинтереснее
4 дня под солнцем Египта в зимней шубе: россиянка пережила ад из-за ошибки туроператора
Как превратить упрямый пень в труху, не поднимая лопату и не вызывая соседей на помощь
Сводка с фронта: ВСУ готовятся к масштабному вторжению в Белгород, Киев ждёт боевые части НАТО Дмитрий Плотников США определились, как оправдать потерю Украиной территорий в пользу России Любовь Степушова Записано 2000 лет назад: в Индии нашли пальмовые листья с описанием вашей жизни — подробности Игорь Буккер
Пузырьки мельче, вкус глубже — пиво, которое стоит попробовать
Россия отказывается от китайской одежды: импорт рухнул до минимума
Слишком шикарна, чтобы просто сидеть в ней в офисе: юбки, которые делают за тебя карьеру
Слишком шикарна, чтобы просто сидеть в ней в офисе: юбки, которые делают за тебя карьеру
Последние материалы
Стянутость, зуд и покраснение — не приговор: гид по уходу, который действительно работает
Пассажира нет, а подушка сработала — как не повторить чужую ошибку
ТОП-5 блюд из макарон от бабушек СССР
Сводка с фронта: ВСУ готовятся к масштабному вторжению в Белгород, Киев ждёт боевые части НАТО
Красная капуста стоит дороже — а подходит далеко не всем
Секрет уюта раскрыт: дизайнеры назвали лучшие цвета для оформления коридора
Турция накаляется: важные советы для путешественников
Я как старый грузовик: 99-летний композитор Зацепин раскрыл секрет бодрости
Опасный утренний ритуал: как кофе натощак влияет на здоровье
Гипертоникам на заметку: эти тренировки спасут ваше сердце
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.