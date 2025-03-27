ВС РФ выбили врага из северной части Гуево и берут посёлок в клещи

Бойцы группировки войск "Север" продолжают штурмы последнего оккупированного посёлка в Курском приграничье, ещё частично удерживаемого ВСУ.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Бойцы армии РФ

В самом селе продолжаются жёсткие бои, по противнику активно работают БПЛА, артиллерия и РСЗО, держа под контролем логистику оккупантов.

Также десантники РФ продолжают штурм населённого пункта Гоголевка, приближаясь к погранпереходу "Суджа" (многие "военные аналитики" Телеграм-каналов и СМИ несколько дней назад раньше времени уже виртуально "освободили" его в новостях).