Бойцы группировки войск "Север" продолжают штурмы последнего оккупированного посёлка в Курском приграничье, ещё частично удерживаемого ВСУ.
В самом селе продолжаются жёсткие бои, по противнику активно работают БПЛА, артиллерия и РСЗО, держа под контролем логистику оккупантов.
Также десантники РФ продолжают штурм населённого пункта Гоголевка, приближаясь к погранпереходу "Суджа" (многие "военные аналитики" Телеграм-каналов и СМИ несколько дней назад раньше времени уже виртуально "освободили" его в новостях).
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