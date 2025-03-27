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Зеленский: ненависть к русским — один из главных стимулов конфликта

Силовые структуры » Военные новости

Ненависть к русским и к России — это один из стимулов украинского конфликта.

Владимир Зеленский
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Владимир Зеленский

Об этом в интервью газете Le Figaro заявил экс-президент Украины Владимир Зеленский.

Узурпатор назвал три фактора, "поддерживающие его дух" во время ведения войны с Российской Федерацией. Кроме ненависти к русским, своими стимулами Зеленский назвал стремление обеспечить будущим украинским поколениям "жизнь в свободном мире", а также сохранение "достоинства Украины и её народа".

Помимо этого, главарь киевского режима в интервью сказал, что никогда не признает Донбасс, Запорожье, Херсон и Крым российскими территориями.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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