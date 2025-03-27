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Мобилизация 2025: когда ждать возращения солдат домой

2:54
Силовые структуры » Военные новости

В настоящее время проведение новой волны частичной мобилизации считается маловероятным, материал об этом публикует интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Армия России
Фото: kremlin.ru by Управление по печати и информации Президента, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Армия России

Подобное мнение имеет место быть, поскольку существует надежда на дипломатическое урегулирование конфликта на Украине уже в этом году.

Об этом заявил военный эксперт Михаил Поликарпов в интервью изданию, комментируя недавние заявления президента РФ Владимира Путина о ротации военнослужащих.

Российский лидер отметил, что Минобороны активно рассматривает вопрос ротации, однако окончательные решения будут зависеть от развития ситуации на фронте. Это было сказано в ответ на вопрос писателя Захара Прилепина о судьбе военнослужащих, отправленных на фронт в первую очередь. По мнению Поликарпова, под ротацией президент подразумевал возможную демобилизацию тех, кто был мобилизован в 2022 году.

Эксперт подчеркнул, что тема мобилизации не поднималась, а акцент был сделан на зависимости решений от обстановки на земле. Вопрос демобилизации уже обсуждался в прошлом году, и, по имеющимся данным, среди мобилизованных наблюдается психологическая усталость. Однако многие из них за это время перешли на контрактную службу, формально перестав быть мобилизованными.

Поликарпов отметил, что прогнозировать дальнейшие шаги властей на основе заявлений президента сложно, поскольку они носят дипломатический характер и не содержат конкретных обещаний. По его словам, Кремль ориентируется на достижение договоренностей с США, что делает новую мобилизацию маловероятной. Если переговоры пройдут успешно, мобилизованные могут быть отправлены домой уже осенью.

Эксперт указал, что США заинтересованы в мирном соглашении, однако ключевой вопрос — готовность Украины согласиться с условиями. Этот фактор значительно снижает вероятность быстрого урегулирования. Оптимистичные прогнозы говорят о возможном заключении соглашения к июню, но более реалистичные оценки указывают на осень. В случае провала переговоров конфликт может продолжиться, и тогда не исключено проведение новой частичной мобилизации, но в меньшем масштабе — до 100 тысяч человек.

Поликарпов пояснил, что демобилизации подлежат только те, кто сохраняет статус мобилизованных, а их, по его оценкам, менее 100 тысяч. Для принятия обществом новой мобилизации необходим веский повод, поскольку все решения в военной сфере являются результатом социального консенсуса. Если бы в прошлом году произошел масштабный провал, сравнимый с Курском, общество поддержало бы вторую волну мобилизации, резюмировал эксперт.

Уточнения

Поликарпов Михаил Аркадьевич (род. 1968) — российский военный историк.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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