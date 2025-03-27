Евросоюз ищет войны с Россией: стало известно, что Европа предпримет после Украины

Политолог Ростислав Ищенко в беседе с изданием "Военное дело" объяснил, почему Европейский союз стремится продолжать противостояние с Россией.

Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ всу

Он отметил, что в настоящее время европейские страны могут только формально оказаться в состоянии военного конфликта с Россией. При этом Ищенко не верит в то, что война будет официально объявлена, и реальных боевых действий вестись не будет. Вместо этого будет активно вестись информационная война, в которой будет утверждаться, что США бросили своих союзников по НАТО, и теперь Россия напала на весь альянс. Это, в свою очередь, должно заставить США вернуться и навести порядок.

Политолог подчеркнул, что вся ситуация вокруг Украины продолжается только потому, что европейцы хотят вернуть США в состояние конфронтации с Россией. Однако делают они это не из-за Украины и не потому, что действительно опасаются российской "агрессии", а потому, что слишком много потеряли на конфронтации и собственных санкциях. Нынешние условия мира Европу не устраивают, так как в этом конфликте европейцы оказываются в проигрыше.

Ищенко указал, что США решают свои проблемы за счет Европы, а Европа, которая понесла наибольшие экономические потери из-за антироссийских санкций, оказывается выключенной из игры. Евросоюз хочет получить какие-то компенсации за участие в игре США против России.

Политолог отметил, что для того, чтобы выдвигать какие-либо претензии к России, Европе нужны США. Без поддержки США Евросоюз ничего не представляет, и никто с ним разговаривать не будет. Если Европа опирается на США, то у ЕС есть, о чем говорить с Россией и есть чем торговаться. Это позволит им смягчить последствия своих собственных санкций.

Ищенко подчеркнул, что в настоящий момент европейские страны желали бы получить эксклюзивные условия в будущих экономических отношениях с Россией, однако давить на Россию без США у ЕС не выйдет. Он заключил, что без эксклюзивных условий европейским товарам будет очень сложно конкурировать с китайскими и российскими производителями и крайне трудно вторично осваивать российский рынок.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.

