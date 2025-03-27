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Штаты выбрали Россию: НАТО раскалывается из-за США и Европы

1:57
Силовые структуры » Военные новости

Ростислав Ищенко в интервью изданию "Военное дело" прокомментировал возможное перераспределение ролей внутри Североатлантического альянса.

Американские военные
Фото: dvidshub.net by Pvt. Randy Wren is licensed under U.S. federal government
Американские военные

По его мнению, Вашингтон намеренно передаёт часть полномочий Великобритании и Франции, чтобы временно отойти от активного руководства блоком.

Ранее президент США Дональд Трамп в своём выступлении перед Конгрессом упомянул о постепенном переходе лидерства в НАТО к Лондону и Парижу. Ищенко считает, что подобный шаг объясняется стремлением американской администрации снизить напряжённость в отношениях с Россией. Альянс изначально создавался как инструмент противодействия СССР, а затем и РФ, и его основная функция вряд ли изменится.

Эксперт отметил, что Соединённые Штаты не хотят полностью терять контроль над Европой, но сейчас не могут выступать в роли её безусловного лидера. Причина — раскол среди европейских элит: часть из них поддерживает леволиберальные взгляды и выступает против политики Трампа, в то время как другая склоняется к правому повороту.

Кроме того, если Вашингтону удастся достичь договорённостей с Москвой, основную цену за поражение Запада в противостоянии с Россией придётся заплатить Европе и Украине. США же предпочитают позицию нейтрального посредника, который сможет извлечь выгоду из мирного урегулирования, если не получилось сделать это за счёт конфликта.

По мнению Ищенко, временное дистанцирование от НАТО позволяет Вашингтону решить сразу несколько задач. Передав управление альянсом Лондону и Парижу, американцы сохранят контроль над ситуацией, поскольку ни Великобритания, ни Франция не смогут самостоятельно удержать блок от распада. В то же время это даст США возможность сосредоточиться на более глобальных вопросах.

Уточнения

НА́ТО — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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