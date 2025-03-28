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Отправили на смерть: Украина продолжает сражаться с РФ из-за обмана

Силовые структуры » Военные новости

Президент России Владимир Путин заявил, что западные представители, в том числе из Европы, сыграли ключевую роль в том, что Украина продолжает вооружённое противостояние.

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Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
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По его словам, именно под их влиянием, в частности после визита бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, украинскому руководству была навязана идея продолжать боевые действия любой ценой.

Глава государства отметил, что Киеву было фактически предложено вести войну до последнего гражданина, с расчётом на то, чтобы нанести России стратегическое поражение. Путин подчеркнул, что подобная позиция не направлена на мирное урегулирование, а лишь усугубляет конфликт и приносит страдания народу Украины.

Уточнения

Алекса́ндер Бо́рис де Пфе́ффель Джо́нсон — британский политический и государственный деятель.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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