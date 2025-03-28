Россия уверенно продвигается к выполнению задач, поставленных в рамках специальной военной операции — об этом заявил президент Владимир Путин.
По его словам, несмотря на то что темпы реализации целей могут казаться недостаточно высокими, страна идет по намеченному пути последовательно и с необходимой настойчивостью.
Президент подчеркнул, что движение к целям может быть не столь стремительным, как того ожидали некоторые, однако важно, что оно продолжается и приносит результаты. Он отметил, что все задачи, обозначенные в самом начале операции, остаются в повестке и будут достигнуты.
Влади́мир Влади́мирович Пу́тин — российский государственный и политический деятель.
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