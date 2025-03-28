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Силовые структуры » Военные новости

Россия уверенно продвигается к выполнению задач, поставленных в рамках специальной военной операции — об этом заявил президент Владимир Путин.

Военные ВС РФ
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Половодов, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Военные ВС РФ

По его словам, несмотря на то что темпы реализации целей могут казаться недостаточно высокими, страна идет по намеченному пути последовательно и с необходимой настойчивостью.

Президент подчеркнул, что движение к целям может быть не столь стремительным, как того ожидали некоторые, однако важно, что оно продолжается и приносит результаты. Он отметил, что все задачи, обозначенные в самом начале операции, остаются в повестке и будут достигнуты.

Уточнения

Влади́мир Влади́мирович Пу́тин  — российский государственный и политический деятель. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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