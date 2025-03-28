Элита армии: реорганизация морской пехоты открывает новые горизонты

Президент России Владимир Путин сообщил о масштабных планах по преобразованию морской пехоты.

Фото: минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Военные РФ

По его словам, к 2027 году на базе существующих бригад планируется сформировать пять полноценных дивизий.

Он уточнил, что в течение текущего года будут созданы две дивизии, в том числе на основе 155-й бригады. Еще две планируется сформировать в следующем году, а завершит процесс пятая дивизия, которую создадут в 2027 году.

Глава государства подчеркнул, что реализация этих планов потребует значительных усилий, особенно в сфере боевой подготовки личного состава. Он отметил, что предстоит серьезная организационная работа, направленная на повышение боеспособности новых соединений.

Уточнения

Морска́я пехо́та — компонент береговых войск ВМФ России, предназначенный для ведения боевых действий в морских десантах, а также для обороны военно-морских баз, важных участков побережья и береговых объектов.

