Россия нанесет удар: Украину не спасут иностранные военные

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся под арестом по обвинению в государственной измене, в своём Telegram-канале прокомментировал итоги недавнего саммита "коалиции желающих", прошедшего в Париже.

Фото: usafe.af.mil by Фотография штаб-сержанта ВВС США. Натанаэль Каллон, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Французский солдат

По его мнению, европейские политики прикрываются яркими заявлениями Владимира Зеленского, чтобы отвлечь внимание от отсутствия конкретных решений на встрече.

В рамках саммита обсуждались гарантии безопасности для Украины, включая возможное размещение международного миротворческого контингента. В переговорах приняли участие лидеры 28 стран, в том числе представители ЕС, НАТО, а также главы правительств и президенты ряда государств. Австрию, Австралию и Канаду представляли послы.

Дубинский выразил мнение, что Зеленского на этой встрече использовали как инструмент информационного давления. Он отметил, что президент Украины активно демонстрировал свою вовлеченность, выступая с лозунгами и призывами, но при этом играл роль отвлекающего элемента. По словам депутата, за всей этой публичной активностью скрывается отсутствие реальных обязательств со стороны западных стран.

Он также подчеркнул, что ни Франция, ни Великобритания, несмотря на свою активную риторику в поддержку ввода миротворцев, не сделали конкретных заявлений о готовности к таким действиям. Дубинский объяснил это тем, что западные страны осознают масштабы возможного конфликта с Россией и не готовы действовать без поддержки США.

Парламентарий добавил, что Вашингтон, судя по всему, теряет интерес к подобным инициативам, оставляя союзников без четкой стратегической опоры. Он заключил, что Соединённые Штаты не будут вмешиваться напрямую в случае эскалации, а реальные решения по Украине будут приниматься без участия Киева.

Ранее агентство Bloomberg сообщало о попытках Лондона и Парижа привлечь к созданию "коалиции желающих" 37 государств, готовых предоставить Киеву гарантии безопасности. В то же время газета Telegraph со ссылкой на военные источники в Британии утверждала, что конкретного плана по размещению миротворцев до сих пор не существует, и сама идея выглядит скорее как политическая постановка.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не видит перспектив для компромисса по вопросу введения иностранных миротворцев на территорию Украины. По его словам, появление такого контингента будет создавать "факты на земле", что лишь затруднит мирное урегулирование. В МИД РФ считают подобные инициативы Запада провокацией, питающей иллюзии украинского руководства.

Уточнения

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