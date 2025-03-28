Броня крепка и танки наши быстры: раскрыты подробности российских танков будущего

В будущем основным направлением развития танков станет усиление их огневой мощи и повышение боевой эффективности на поле боя.
Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе концерна "Уралвагонзавод", входящего в госкорпорацию "Ростех".
По информации компании, танки сохранят ключевые характеристики, включая наличие поворотной башни с мощным пушечным вооружением, способным поражать разнообразные цели, в том числе в движении и при быстрой смене направления огня. Специалисты отмечают, что можно ожидать увеличения калибра основных орудий, а также роста разрушительной силы боеприпасов.
Кроме того, в концерне указали на возможное усовершенствование систем управления огнём, что позволит повысить точность и скорость реакции танка в боевых условиях. Не исключается и модернизация внутренней компоновки машины, включая перераспределение агрегатов и улучшение эргономики экипажа.
Представители "Уралвагонзавода" подчеркнули, что танк остаётся ключевым средством ведения сухопутного боя. Его основная функция — уничтожение противника прямой наводкой при сохранении высокой живучести на поле боя. Такая техника должна выдерживать удары от современных средств поражения и при этом сохранять манёвренность, проходимость и защиту.
АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф. Э. Дзержинского" - советская и российская корпорация, занимающаяся разработкой и производством военной техники, дорожно-строительных машин, железнодорожных вагонов.
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