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Броня крепка и танки наши быстры: раскрыты подробности российских танков будущего

1:26
Силовые структуры » Военные новости

В будущем основным направлением развития танков станет усиление их огневой мощи и повышение боевой эффективности на поле боя.

Российский танк
Фото: минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Российский танк

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе концерна "Уралвагонзавод", входящего в госкорпорацию "Ростех".

По информации компании, танки сохранят ключевые характеристики, включая наличие поворотной башни с мощным пушечным вооружением, способным поражать разнообразные цели, в том числе в движении и при быстрой смене направления огня. Специалисты отмечают, что можно ожидать увеличения калибра основных орудий, а также роста разрушительной силы боеприпасов.

Кроме того, в концерне указали на возможное усовершенствование систем управления огнём, что позволит повысить точность и скорость реакции танка в боевых условиях. Не исключается и модернизация внутренней компоновки машины, включая перераспределение агрегатов и улучшение эргономики экипажа.

Представители "Уралвагонзавода" подчеркнули, что танк остаётся ключевым средством ведения сухопутного боя. Его основная функция — уничтожение противника прямой наводкой при сохранении высокой живучести на поле боя. Такая техника должна выдерживать удары от современных средств поражения и при этом сохранять манёвренность, проходимость и защиту.

Уточнения

АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф. Э. Дзержинского" - советская и российская корпорация, занимающаяся разработкой и производством военной техники, дорожно-строительных машин, железнодорожных вагонов.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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