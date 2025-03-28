Украинские формирования пытаются вербовать инвалидов, проживающих на территории новых регионов России.
На территории Запорожской и Херсонской областей, находящихся под контролем украинских вооружённых сил, спецслужбы Украины при поддержке британских инструкторов формируют диверсионные группы, в состав которых входят преимущественно женщины и мужчины с инвалидностью.
Об этом сообщил источник, связанный с пророссийским подпольем, в беседе с агентством РИА Новости.
По его словам, подготовка осуществляется в населённых пунктах, близких к линии фронта. Участники таких групп подбираются с учётом того, чтобы вызывать минимальное подозрение у российских сил в случае изменения обстановки. Людей с "чистой" биографией обучают методам скрытого сбора информации, работе со средствами связи и обращению с взрывчатыми веществами.
Собеседник отметил, что украинские спецслужбы исходят из вероятности полного перехода Запорожской и Херсонской областей под контроль России — как в результате переговорного процесса, так и в случае дальнейшего наступления российских войск. В этой связи, по информации подполья, создаются заранее подготовленные диверсионные ячейки, которые смогут действовать на территории даже после смены власти.
Источники утверждают, что в организации подобных операций активное участие принимают иностранные специалисты, в частности инструкторы из Великобритании, обладающие опытом работы в подобных условиях.
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