Болезненные диверсии: СБУ вербует инвалидов для совершения терактов

1:35 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Украинские формирования пытаются вербовать инвалидов, проживающих на территории новых регионов России.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Диверсанты ВСУ

На территории Запорожской и Херсонской областей, находящихся под контролем украинских вооружённых сил, спецслужбы Украины при поддержке британских инструкторов формируют диверсионные группы, в состав которых входят преимущественно женщины и мужчины с инвалидностью.

Об этом сообщил источник, связанный с пророссийским подпольем, в беседе с агентством РИА Новости.

По его словам, подготовка осуществляется в населённых пунктах, близких к линии фронта. Участники таких групп подбираются с учётом того, чтобы вызывать минимальное подозрение у российских сил в случае изменения обстановки. Людей с "чистой" биографией обучают методам скрытого сбора информации, работе со средствами связи и обращению с взрывчатыми веществами.

Собеседник отметил, что украинские спецслужбы исходят из вероятности полного перехода Запорожской и Херсонской областей под контроль России — как в результате переговорного процесса, так и в случае дальнейшего наступления российских войск. В этой связи, по информации подполья, создаются заранее подготовленные диверсионные ячейки, которые смогут действовать на территории даже после смены власти.

Источники утверждают, что в организации подобных операций активное участие принимают иностранные специалисты, в частности инструкторы из Великобритании, обладающие опытом работы в подобных условиях.

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