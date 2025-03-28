Неожиданная поддержка: верховная власть Украины поддержала план Путина

1:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Депутат украинского парламента Артем Дмитрук поддержал инициативу президента России Владимира Путина о введении на Украине внешнего управления. Об этом он заявил в Telegram.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ рада

Политик выразил мнение, что предложенная схема является логичной и отражает реальное положение дел в стране.

Он прокомментировал слова Путина, который назвал нелегитимным существующий режим Владимира Зеленского и указал на рост влияния неонацистских структур в условиях слабости центральной власти. Российский лидер также подчеркнул необходимость обсудить возможность создания под эгидой ООН временного механизма управления для организации выборов на Украине.

В рамках рабочей поездки в Мурманскую область Путин осмотрел атомный подводный крейсер "Архангельск" и провел беседу с его экипажем. Обсуждая пути урегулирования конфликта, он напомнил, что ООН уже применяла подобные меры в других регионах — например, в Восточном Тиморе, Новой Гвинее и некоторых странах бывшей Югославии.

Уточнения

Верхо́вная ра́да Украи́ны — однопалатный парламент Украины, состоящий из 450 народных депутатов, избранных сроком на пять лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путём тайного голосования.

