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Неожиданная поддержка: верховная власть Украины поддержала план Путина

1:06
Силовые структуры » Военные новости

Депутат украинского парламента Артем Дмитрук поддержал инициативу президента России Владимира Путина о введении на Украине внешнего управления. Об этом он заявил в Telegram.

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Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Политик выразил мнение, что предложенная схема является логичной и отражает реальное положение дел в стране.

Он прокомментировал слова Путина, который назвал нелегитимным существующий режим Владимира Зеленского и указал на рост влияния неонацистских структур в условиях слабости центральной власти. Российский лидер также подчеркнул необходимость обсудить возможность создания под эгидой ООН временного механизма управления для организации выборов на Украине.

В рамках рабочей поездки в Мурманскую область Путин осмотрел атомный подводный крейсер "Архангельск" и провел беседу с его экипажем. Обсуждая пути урегулирования конфликта, он напомнил, что ООН уже применяла подобные меры в других регионах — например, в Восточном Тиморе, Новой Гвинее и некоторых странах бывшей Югославии.

Уточнения

Верхо́вная ра́да Украи́ны — однопалатный парламент Украины, состоящий из 450 народных депутатов, избранных сроком на пять лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путём тайного голосования.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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