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МИД Украины: соглашение о морском перемирии не касается военных кораблей РФ

0:47
Силовые структуры » Военные новости

Соглашение о морском перемирии не касается военных кораблей российского флота.

Фрегат ВМФ РФ
Фото: Минобороны РФ by Ministry of Defence of the Russian Federation, This file, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Фрегат ВМФ РФ

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

"Оно касается, как мы убеждены после наших разговоров с американской стороной, и гражданского судоходства, и портов. Это очень важно. И что тоже очень важно — эта договорённость не распространяется на российские военные корабли", — отметили в ведомстве.

По всей вероятности, украинская сторона планирует продолжить военные действия на море.

Кремль ранее заявил, что морское перемирие не вступит в силу до тех пор, пока Запад не отменит антироссийские санкции с сельскохозяйственного экспорта и всего аграрного сектора.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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