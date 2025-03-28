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Столкнуть Россию и Америку: Лондон показал свой настоящий план

2:08
Силовые структуры » Военные новости

Политолог Ростислав Ищенко предоставил подробный анализ намерений Великобритании в отношении возможного вооруженного конфликта с Россией, отвечая на вопросы читателей издания "Военное дело".

Военные Великобритании
Фото: defenceimagery.mod.uk by Corporal Ben Beale is licensed under United Kingdom Open Government Licence v3.0
Военные Великобритании

Он отметил, что у Лондона нет цели одержать победу над Россией, однако существует стремление вернуть Соединенные Штаты к традиционной конфронтационной политике, которую пытается изменить Дональд Трамп.

Европа, по словам Ищенко, не желает нести ответственность за последствия западного поражения; она стремится создать ситуацию взаимоблокирования, которая помешает России полностью воспользоваться плодами своей победы и позволит Европейскому Союзу хотя бы отчасти компенсировать потери, понесенные в ходе противостояния.

Ищенко подчеркнул, что европейская война должна вызвать страх среди американского населения, убедить его в том, что Трамп теряет Европу в пользу России, и пробудить недовольство его политикой.

Это может принудить Трампа либо изменить курс, либо потерять власть. Он объяснил, что для достижения этой цели необязательно побеждать Россию; достаточно заставить Москву занять территории менее значимых государств ЕС и НАТО, таких как Прибалтика.

После этого можно создать такую конфигурацию конфликта, чтобы у России не оставалось возможности для дальнейшего продвижения, однако война могла бы продолжаться формально без ущерба для Британии на протяжении долгого времени. Ищенко добавил, что в таком сценарии ядерная война не начнётся, ведь нет смысла уничтожать мир, зная последствия.

По его словам, план вполне работоспособен, но существует одна сложность: в НАТО и ЕС все хотят, чтобы именно они были победителями, и никто не хочет быть жертвой, принесенной ради выгоды других. Поэтому Лондон предпринимает усилия для организации провокаций, хотя на данный момент это не приносит результатов. Тем не менее, политолог считает, что успех может прийти в любой момент.

Уточнения

НА́ТО — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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